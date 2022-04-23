Авантюра Макгрегора, возвращение Джонса и поход Сехудо за третьим поясом: какие супербои могут пройти в UFC этим летом

Конор Макгрегор не планирует возвращаться в лёгкий вес, а намерен подраться с Камару Усманом за титул в полусреднем. При этом Дана Уайт выразил заинтересованность в этом поединке, а руководство UFC обратилось к Леону Эдвардсу с просьбой уступить ирландцу статус первого претендента. В свою очередь, Джон Джонс может сразиться за временный пояс в тяжёлой категории со Стипе Миочичем, а Генри Сехудо — попытаться завоевать третий трофей в полулёгком весе в битве с Александром Волкановски.

Генри Сехудо — Александр Волкановски



Прошло чуть меньше двух лет с тех пор, как Генри Сехудо одержал досрочную победу над Домиником Крузом на UFC 249 и сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Уже тогда многие скептически восприняли это заявление и назвали его возвращение вопросом времени. И пока создаётся впечатление, что они были правы. На протяжении последних месяцев американец активно подогревал ажиотаж вокруг своего следующего поединка и искал возможность либо заработать круглую сумму, либо впервые в истории завоевать титулы в трёх разных категориях Абсолютного бойцовского чемпионата. И не исключено, что в ближайшем будущем он добьётся одной из целей.

За последнее время Сехудо успел бросить вызов Конору Макгрегору и Александру Волкановски. Но если организация встречи с первым из них кажется маловероятной по ряду причин, включая колоссальную разницу в габаритах и полное отсутствие заинтересованности со стороны ирландца, то проведение битвы с австралийцем вполне осуществимо. Даже если сам чемпион и не горит желанием ставить пояс на кон в противостоянии с Генри, это вряд ли станет преградой для Даны Уайта и компании.

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Во-первых, его мнение не обладает таким же весом, как позиция его более звёздного коллеги, а дуэль с американцем может пойти на пользу полулёгкому дивизиону промоушена. Как минимум она вызовет гораздо больший ажиотаж, чем очередной реванш с Максом Холлоуэем или одностороннее избиение Чэн Сон Джунга.

Сам Сехудо уже обозначил, что схватка с Волкановски привлекает его больше всего. По его словам, именно австралиец вдохновил его вновь надеть перчатки, поэтому Генри призвал того подписать контракт. Но если всё так удачно складывается, а звёздный боец сам готов войти в клетку с физически более мощным оппонентом, то почему руководство промоушена по-прежнему хранит молчание? Судя по всему, Уайт боится повторения истории четырёхлетней давности.

В ноябре 2017 года состоялся поединок между Жоржем Сен-Пьером и Майклом Биспингом. Канадец, в отличие от Сехудо, не выступал почти четыре года, но вернулся в момент, когда поясом в среднем весе владел не самый мастеровитый и удобный для него оппонент. Впоследствии он одержал досрочную победу и стал чемпионом в двух категориях, но больше не провёл ни одной защиты, сославшись на проблемы со здоровьем. Тем самым он спровоцировал застой в дивизионе и не позволил компании нажиться на будущих громких защитах титула.

Вероятно, поэтому президент UFC не торопится идти навстречу Сехудо. Однако крест на этой битве он также не поставил, следовательно, сторонам осталось лишь сойтись в цене. Если Генри заверит руководство, что не уйдёт на покой после возможной победы, то наверняка заручится поддержкой Уайта и получит шанс укрепиться в статусе одного из величайших бойцов в истории смешанных боевых искусств.

Конор Макгрегор — Камару Усман



Что касается Макгрегора: если встреча с Сехудо ему абсолютно неинтересна, то битва с действующим королём полусреднего дивизиона — его главная цель на данный момент. Сам ирландец уже неоднократно признавался, что комфортно чувствует себя в весе 77 кг и не намерен вновь проходить через изнурительные весогонки. Особенно после тяжёлой травмы, полученной в третьей схватке с Дастином Порье. Таким образом, он фактически отказался от сражения с победителем чемпионского боя между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гэтжи, окончательно сфокусировав внимание на Камару Усмане.

В этом случае заинтересованность в организации битвы выразили все стороны. Макгрегор поспешил принизить навыки Усмана как в стойке, так и в партере и заявить о готовности нокаутировать его. А менеджер нигерийца Али-Абдель Азиз дал понять, что его клиент готов подраться по правилам не только смешанных единоборств, но и бокса. Уайт также не остался в стороне: назвал интересным возможное противостояние Конора с Камару и пообещал лично обсудить этот вопрос с ирландцем.

Если верить слухам, на этом дело не закончилось. Как сказал известный в прошлом боец Чейл Соннен, руководство UFC лично связалось с Леоном Эдвардсом, первым претендентом на титул в полусреднем весе, с просьбой уступить право боя Макгрегору. Причём взамен ему обещали выплатить не только гонорар за ещё не анонсированный поединок с Усманом, но и бонус за победу. И хотя ответа пока не последовало, англичанин вполне может отложить реванш с Камару. Особенно в том случае, если тот будет гарантирован ему в будущем.

Вопрос лишь в том, нужно ли это Макгрегору на самом деле. В последних четырёх схватках он потерпел три поражения, причём от менее крупных оппонентов, да ещё и тяжело повредил ногу. И хотя он сам положительно оценивает собственный опыт выступлений в полусреднем весе, победы над Нейтом Диасом и Дональдом Серроне вряд ли дают повод считать себя готовым к сражению с Усманом: тот не только превосходит ирландца в габаритах, но и является для него крайне неудобным противником. В лучшем случае Конору грозит избиение в партере на протяжении пяти раундов, а в худшем — сокрушительный нокаут сродни тому, что Камару исполнил в реванше с Хорхе Масвидалем.

Джон Джонс — Стипе Миочич



Летом может состояться ещё одно громкое возвращение. В феврале 2020 года один из величайших бойцов в истории MMA Джон Джонс победил Доминика Рейеса в близком поединке и объявил о намерении перейти в тяжёлый вес, но с тех пор сражался преимущественно с внутренними демонами. В сентябре 2021-го он в очередной раз стал героем полицейских хроник, когда был задержан по обвинению в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и повреждении полицейского автомобиля. И это стоило ему не только отношений с невестой, но и места в зале Jackson Wink MMA, который был ему вторым домом на протяжении 12 лет.

Судя по всему, американцу удалось пройти через один из самых мрачных периодов в жизни и максимально приблизиться к выполнению задачи, которую он поставил перед собой два года назад. Травма Фрэнсиса Нганну фактически расчистила перед ним дорогу к титулу чемпиона в самом престижном весе. Камерунец не вернётся в клетку в 2022 году, что, скорее всего, заставит промоушен ввести временный пояс. И вполне вероятно, что его между собой разыграют Джонс и бывший обладатель трофея Стипе Миочич.

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Удивительно, но первым подобную идею озвучил бывший соперник обоих спортсменов — Дэниел Кормье, долгое время пребывающий в крайне напряжённых отношениях с Джонсом. По его словам, противостояние с Миочичем даст ответ на вопрос, способен ли Джон конкурировать с сильнейшими в новой категории, а также гарантирует проведение супербоя после возвращения в строй Нганну. Судя по всему, самому Джонсу эта идея пришлась по вкусу, о чём он поспешил сообщить в соцсетях.

Идея организации поединка между двумя легендами воодушевила и Уайта. По его словам, сражение между Джонсом и Миочичем имеет смысл, а состояться может в рамках юбилейной, десятой UFC International Fight Week в июле, главными событиями которой будут 276-й турнир и церемония введения в Зал славы.

И несмотря на то что Джонс не бился на протяжении более двух лет и ни разу не выступал в данном весе, именно он открылся фаворитом в дуэли с Миочичем, по мнению букмекеров. И это при том, что Стипе — рекордсмен тяжёлого дивизиона UFC по победам в титульных боях и количеству денежных бонусов по итогам шоу. Так или иначе, битва обещает быть крайне захватывающей и одной из самых сложных в карьере Джона. Во-первых, многие помнят, насколько невпечатляюще он выглядел в дуэли с Овинсом Сен-Прю, также прошедшей после длительного простоя. Во-вторых, сложно предсказать, каким он предстанет в отсутствие многолетних наставников — Грега Джексона и Майка Винкельджона.