Опубликовано видео тренировки по боксу Макгрегора
«Представляй, что твои прямые — это мечи, а хуки — молоты», — написал 33-летний боец из Дублина под своей публикацией.
Макгрегор провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём ирландец потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео погони полиции за Макгрегором.
Think of your straights as swords, and your hooks as hammers. @McGregorFastpic.twitter.com/m7oQAqWihW— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 4, 2022