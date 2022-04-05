Опубликовано видео тренировки по боксу Макгрегора

В сети появилось видео тренировки по боксу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Представляй, что твои прямые — это мечи, а хуки — молоты», — написал 33-летний боец из Дублина под своей публикацией.

Макгрегор провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём ирландец потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на счету Макгрегора 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео погони полиции за Макгрегором.