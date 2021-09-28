Источник сообщил подробности задержания экс-чемпиона UFC Джонса
- AP
- © Michael Wyke
Как сообщает TMZ, боец дёрнул свою невесту за волосы, а затем при задержании ударил головой прибывшую полицейскую машину, оставив на капоте вмятину и содрав с него краску. По ходу задержания Джонс вел себя крайне эмоционально, угрожая подать в суд на полицию.
Последний поединок американец провел в феврале 2020 года, победив соотечественника Доминика Рейеса единогласным решением судей.
Ранее Джонс потерял первую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC.