Источник сообщил подробности задержания экс-чемпиона UFC Джонса

Стали известны подробности ситуации с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джоном Джонсом по делу о домашнем насилии.

Как сообщает TMZ, боец дёрнул свою невесту за волосы, а затем при задержании ударил головой прибывшую полицейскую машину, оставив на капоте вмятину и содрав с него краску. По ходу задержания Джонс вел себя крайне эмоционально, угрожая подать в суд на полицию.

Последний поединок американец провел в феврале 2020 года, победив соотечественника Доминика Рейеса единогласным решением судей.

Ранее Джонс потерял первую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC.