Источник сообщил подробности задержания экс-чемпиона UFC Джонса

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Стали известны подробности ситуации с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джоном Джонсом по делу о домашнем насилии.
Источник сообщил подробности задержания экс-чемпиона UFC Джонса
  • AP
  • © Michael Wyke

Как сообщает TMZ, боец дёрнул свою невесту за волосы, а затем при задержании ударил головой прибывшую полицейскую машину, оставив на капоте вмятину и содрав с него краску. По ходу задержания Джонс вел себя крайне эмоционально, угрожая подать в суд на полицию.

Последний поединок американец провел в феврале 2020 года, победив соотечественника Доминика Рейеса единогласным решением судей.

Ранее Джонс потерял первую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC.

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