Экс-чемпион UFC Джонс пообещал бросить пить
- AP
«Одна вещь, которую я хотел бы прояснить... Кроме того, я с нетерпением жду возможности двигаться вперёд без алкоголя. Впервые в своей жизни я чувствую, что действительно готов бросить пить. Рад, что имею поддержку от невесты, друзей, семьи и поклонников», — написал Джонс в Twitter.
В своём последнем бою, который состоялся в феврале 2020 года на UFC 247, Джонс единогласным решением судей выиграл у Доминика Рейеса. После этого американец объявил о переходе в тяжёлый вес и оставил титул, однако пока не провёл ни одного поединка в новой весовой категории.
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