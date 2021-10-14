Экс-чемпион UFC Джонс пообещал бросить пить

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс признал наличие проблем с алкоголем.
Экс-чемпион UFC Джонс пообещал бросить пить
  • AP

«Одна вещь, которую я хотел бы прояснить... Кроме того, я с нетерпением жду возможности двигаться вперёд без алкоголя. Впервые в своей жизни я чувствую, что действительно готов бросить пить. Рад, что имею поддержку от невесты, друзей, семьи и поклонников», — написал Джонс в Twitter.

В своём последнем бою, который состоялся в феврале 2020 года на UFC 247, Джонс единогласным решением судей выиграл у Доминика Рейеса. После этого американец объявил о переходе в тяжёлый вес и оставил титул, однако пока не провёл ни одного поединка в новой весовой категории.

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