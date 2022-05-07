Гэтжи: я здесь для того, чтобы нокаутировать Оливейру и забрать пояс

Претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который потерял статус действующего чемпиона UFC из-за проваленного взвешивания.

«Вся эта ситуация не имеет никакого значения. Это ни на что не повлияет. Я здесь для того, чтобы нокаутировать его и забрать пояс. Я надеру ему задницу. Обещаю», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

Напомним, что Оливейра не сумел уложиться в лимит перед титульным поединком с американцем и стал первым, кто лишился статуса действующего чемпиона UFC. Титул останется вакантным, даже если бразилец победит Гэтжи. В случае победы американца пояс перейдёт к нему.

Поединок возглавит турнир UFC 274, который пройдёт в ночь на 8 мая по московскому времени. Шоу состоится в Финиксе.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков посчитал справедливым решение лишить Оливейру титула.