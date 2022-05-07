Российский боец Корешков считает справедливым решение лишить Оливейру титула чемпиона UFC

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков высказался о решении лишить бразильца Чарльза Оливейру титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Российский боец Корешков считает справедливым решение лишить Оливейру титула чемпиона UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Это справедливо. Возможно, у Оливейры были какие-то проблемы со здоровьем, накладки с диетой, возможно, с дисциплиной. Может быть множество факторов, которые помешали ему согнать вес. Это было непрофессионально», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».

Оливейра не сумел уложиться в лимит перед титульным поединком с Джастином Гэтжи из США и стал первым, кто лишился статуса действующего чемпиона UFC. 

Титул останется вакантным, даже если бразилец победит Гэтжи. В случае победы американца пояс перейдёт к нему.

Поединок между Гэтжи и Оливейрой возглавит турнир UFC 274, который пройдёт в ночь на 8 мая по московскому времени. Шоу состоится в Финиксе.

Ранее известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поддержал Оливейру после потери статуса действующего чемпиона UFC.

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