Российский боец Корешков считает справедливым решение лишить Оливейру титула чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков высказался о решении лишить бразильца Чарльза Оливейру титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Это справедливо. Возможно, у Оливейры были какие-то проблемы со здоровьем, накладки с диетой, возможно, с дисциплиной. Может быть множество факторов, которые помешали ему согнать вес. Это было непрофессионально», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».

Оливейра не сумел уложиться в лимит перед титульным поединком с Джастином Гэтжи из США и стал первым, кто лишился статуса действующего чемпиона UFC.

Титул останется вакантным, даже если бразилец победит Гэтжи. В случае победы американца пояс перейдёт к нему.

Поединок между Гэтжи и Оливейрой возглавит турнир UFC 274, который пройдёт в ночь на 8 мая по московскому времени. Шоу состоится в Финиксе.

Ранее известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поддержал Оливейру после потери статуса действующего чемпиона UFC.