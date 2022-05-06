Махачев поддержал Оливейру после утраты чемпионского пояса из-за проваленного взвешивания

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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поддержал бразильца Чарльза Оливейру после потери статуса действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе из-за проваленного взвешивания.

«В любом случае держи голову поднятой, Чарльз. Удачи завтра. Мы все знаем, что ты стал чемпионом не без причины», — написал Махачев в своих соцсетях.

Поединок между Джастином Гэтжи и Оливейрой состоится на турнире UFC 274, который пройдёт 8 мая в 05:00 мск. Шоу состоится в Финиксе. Титул останется вакантным, даже если бразилец победит Гэтжи. В случае победы американца пояс перейдёт к нему.

Ранее сообщалось, что Оливейра стал первым чемпионом UFC, утратившим пояс из-за проваленного взвешивания.

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