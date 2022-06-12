Эмеев проиграл Маддалене нокаутом в первом раунде на UFC 275

Короткая ссылка
Российский боец Рамазан Эмеев потерпел поражение от австралийца Джека Деллы Маддалены на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сингапуре.
Эмеев проиграл Маддалене нокаутом в первом раунде на UFC 275
  • Legion-Media

Поединок проходил в рамках турнира UFC 275. На третьей минуте первого раунда Эмеев проиграл нокаутом. Перед этим россиянин пытался применить удушающий приём, но австралиец сумел выбраться из захвата и победить во встрече.

В главном бою вечера сошлись Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра. Победу одержал Прохазка, удачно применив удушающий приём в последнем раунде.

Ранее Валентина Шевченко защитила чемпионский титул, победив Тайлу Сантос на турнире UFC 275.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить