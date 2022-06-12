Эмеев проиграл Маддалене нокаутом в первом раунде на UFC 275

Российский боец Рамазан Эмеев потерпел поражение от австралийца Джека Деллы Маддалены на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сингапуре.

Поединок проходил в рамках турнира UFC 275. На третьей минуте первого раунда Эмеев проиграл нокаутом. Перед этим россиянин пытался применить удушающий приём, но австралиец сумел выбраться из захвата и победить во встрече.

В главном бою вечера сошлись Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра. Победу одержал Прохазка, удачно применив удушающий приём в последнем раунде.

Ранее Валентина Шевченко защитила чемпионский титул, победив Тайлу Сантос на турнире UFC 275.