Тяжёлое испытание для Волкова, рекордная защита Шевченко и бой брата Нурмагомедова: самые ожидаемые события июня в MMA

В июне Александр Волков сразится с Жаирзиньо Розенстрайком и постарается вернуться в топ-5 тяжёлого дивизиона UFC, а Валентина Шевченко — победить Тайлу Сантос и установить рекорд промоушена по числу защит среди девушек-бойцов. Мовсар Евлоев померится силами с бывшим восьмым номером полулёгкой категории Дэном Иге, а Арман Царукян — с поляком Матеушем Гамротом. В свою очередь, Умар Нурмагомедов попытается выиграть 15-й бой подряд в карьере, а Омари Ахмедов — гарантировать себе место в плей-офф PFL.

UFC Vegas 56

Дата и место проведения: 4 июня, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк, Мовсар Евлоев — Дэн Иге, Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис.

Первый крупный турнир месяца пройдёт в Лас-Вегасе, а возглавлять его кард будет звёздный российский тяжеловес, переживающий сложный период в карьере. Не успел Александр Волков оправиться от проигрыша Сирилу Гану, лишившего его возможности претендовать на временный титул, как последовало ещё более сокрушительное поражение. На шоу в Лондоне он менее чем за четыре минуты уступил Тому Аспинэллу и опустился на седьмое место в рейтинге дивизиона. В последний раз он находился так низко летом 2020 года после неудачной схватки с Кёртисом Блэйдсом.

И можно смело говорить, что битва с Жаирзиньо Розенстрайком чрезвычайна важна для россиянина. Ведь на кону стоит нечто большее, чем статус первого претендента, — будущее. В последний раз Волков уступал в двух боях подряд в 2015 году, когда поочерёдно оказался слабее Тони Джонсона — младшего и Чейка Конго. В итоге он покинул Bellator и вернулся на родину, но достаточно быстро перезапустил карьеру в M-1 Global. Сейчас такой возможности нет, а очередной провал вполне может выбить у него почву из-под ног и лишить веры в себя и мотивации. Александр рискует покинуть топ-10 и потерять надежду на завоевание пояса, окончательно превратившись в обычного гейткипера.

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Для Мовсара Евлоева грядущий турнир станет особенным. Он наконец дебютирует в основном карде, причём сразу же во втором по значимости бою вечера. И если справится с Дэном Иге, то наверняка попадёт в десятку полулёгкого веса. И все предпосылки для этого есть. Россиянин не только более разноплановый спортсмен, но также идёт на победной серии из 15 поединков, а американец, наоборот, в последнее время смотрится неважно. Два года назад он считался одним из самых перспективных представителей дивизиона, но проиграл два раза подряд: сначала экс-претенденту на титул Чэн Сон Джунгу, а затем крепкому, но не звёздному Джошу Эмметту.

Также в рамках UFC Vegas 56 первую схватку под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата проведёт Ринат Фахретдинов. Средневес впервые вошёл в клетку девять лет назад, но популярность обрёл после перехода в промоушен Хабиба Нурмагомедова. К 30 годам он набил солидный рекорд (20:2) и получил возможность попробовать свои силы в UFC. И если судить по заявлениям, уверенности ему не занимать. Спортсмен обратился к Дане Уайту и призвал его готовить бонус за «выступление вечера», а также пообещал декламировать стихи Михаила Лермонтова в октагоне.

AMC Fight Nights 112

Дата и место проведения: 10 июня, Москва (Россия).

Значимые бои: Нариман Аббасов (ч) — Мариф Пираев (бой за титул в полусреднем весе).

В начале июня первое шоу в российской столице за 14 месяцев проведёт AMC Fight Nights. И, как и в апреле 2021-го, пояс будет защищать Нариман Аббасов. Но если тогда ему противостоял Шамиль Амиров, известный по скандальному поединку с Дмитрием Бикрёвым, то на этот раз компанию в клетке составит Мариф Пираев. К 29 годам он успел подраться в 17 разных организациях, после чего вернулся в хорошо знакомую лигу и почти сразу получил статус первого претендента. Победу над Куатом Хамитовым сложно назвать уверенной, поэтому решение промоутеров вполне может удивлять.

Но теперь его ждёт гораздо более серьёзный вызов. Аббасов не только не проигрывал с декабря 2016-го, но и в трёх последних битвах взял верх досрочно. Последней «жертвой» азербайджанца стал прославленный боец, а ныне президент Eagle FC Шамиль Завуров. В сентябре он проводил прощальный бой в смешанных единоборствах, но даже это не повлияло на настрой Наримана. Уже в первом раунде он отправил соперника в нокаут.

UFC 275

Дата и место проведения: 12 июня, Калланг (Сингапур).

Значимые бои: Гловер Тейшейра (ч) — Иржи Прохазка (бой за титул в полутяжёлом весе), Валентина Шевченко (ч) — Тайла Сантос (бой за титул в наилегчайшем весе), Рамазан Эмеев — Джек Делла Маддалена.

Выбор места проведения очередного номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата стал довольно неожиданным. За всю историю UFC лишь четырежды посещал Сингапур — устраивал там исключительно еженедельники серии Fight Night. В последний раз местные болельщики могли наблюдать за выступлением бойцов крупнейшего MMA-промоушена в октябре 2019 года. Тогда в главной схватке Бен Аскрен был «задушен» Демианом Майей, после чего принял решение повесить перчатки на гвоздь.

На этот раз фанатов ждут два титульных поединка, пусть один из них и практически лишён интриги: мало кто верит в способность Тайлы Сантос навязать борьбу Валентине Шевченко и отобрать у неё звание в категории до 56,7 кг.

Уроженка Киргизии идёт в серии из восьми побед и находится в шаге от рекорда UFC по числу успешных защит среди женщин. Она уже шесть раз отстаивала трофей — столько же в активе легендарной Ронды Раузи.

Венчать турнир будет дуэль между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой. Самый возрастной из действующих чемпионов UFC постарается вновь сотворить сенсацию и расправиться с одним из самых ярких проспектов последних лет. Чех ураганом пронёсся по полутяжёлому дивизиону и получил статус первого претендента уже после второго боя благодаря его бескомпромиссному и безбашенному стилю. Сначала он в ожесточённой рубке нокаутировал Волкана Оздемира, а затем повторил всё то же самое с Домиником Рейесом. И хотя именно его считают фаворитом грядущей битвы, списывать бразильца со счетов нельзя. 42-летний ветеран обладает огромным опытом и уникальными навыками в бразильском джиу-джитсу, что не раз доказывал.

Российские фанаты MMA будут пристально следить за выступлением Рамазана Эмеева. В октябре он проиграл раздельным решением Дэнни Робертсу, а закрыть поражение постарается в сражении с Джеком Деллой Мадаленой. Австралиец попал в чемпионат через Dana White’s Contender Series, но уже успел громко заявить о себе, эффектно разобравшись с Питом Родригесом. Но повторить это ему будет непросто. До настоящего момента россиянин лишь раз уступал нокаутом — в 2014 году его уложил на настил Вячеслав Василевский.

ACA 140

Дата и место проведения: 16 июня, Сочи (Россия).

Значимые бои: Артём Резников — Дави Рамос.

В ACA же продолжается Гран-при в лёгком весе. Ранее уже определились два полуфиналиста, а в середине июня станет известен третий. И им вполне может стать Артём Резников. Последний раз казахстанец заходил в клетку в сентябре 2020 года, а затем оказался в эпицентре скандала. В октябре промоушен анонсировал его реванш с Юсуфом Раисовым, но спортсмен отказался биться, отметив, что ответный бой ему не интересен, а гонорар не соответствует ожиданиям. Между сторонами завязался конфликт. Причём выяснение отношений происходило прямо в комментариях к сообщению лиги в соцсетях.

Судя по всему, впоследствии Резникову всё же удалось найти общий язык с руководством промоушена и попасть в число участников турнира, триумфатор которого получит более $200 тыс. И первым препятствием на пути к награде станет экс-боец UFC Дави Рамос, не знающий побед уже более трёх лет. С учётом соревнований по грепплингу бразилец уступил в шести из последних восьми схваток, причём в двух случаях проиграл россиянам: в сентябре 2019-го — Исламу Махачеву, а десять месяцев спустя — Арману Царукяну.

PFL #4

Дата и место проведения: 17 июня, Атланта (США).

Значимые бои: Омари Ахмедов — Теодорас Аукштуолис.

Очередное шоу PFL вновь не обойдётся без бойцов из России. Сейчас Омари Ахмедов имеет в активе шесть очков и делит первое место в таблице с Антонио Карлосом Жуниором, а ещё один успех практически гарантирует ему выход в плей-офф первенства полутяжеловесов. И пока сложно представить, что Теодорас Аукштуолис сумеет составить ему конкуренцию.

К 30 годам литовец провёл 17 боёв и лишь в 11 из них взял верх, причём трудности начались уже в первом серьёзном промоушене — японском Rizin FF. Там он выиграл лишь два из пяти боёв. И хотя одним из поверженных оказался будущий чемпион PFL Бруно Каппелоцца, сам Аукштуолис добиться такого же прогресса не сумел. Последний раз он побеждал более четырёх лет назад — в ноябре 2017-го справился с джорнименом Марвином Абоэли. Спустя месяц тот завершил карьеру, имея рекорд 2:5.

UFC one ESPN 37

Дата и место проведения: 18 июня, Остин (США).

Значимые бои: Альберт Дураев — Хоакин Бакли.

Будет за кем понаблюдать и на шоу в Остине. И хотя в центре внимания будет сражение Келвина Кэттера с Джошем Эмметтом, а также возвращение в октагон Дональда Серроне, не меньший интерес вызывает дуэль с участием Альберта Дураева. В октябре он устроил настоящую бойню на пару с Романом Копыловым и наверняка порадует болельщиков и в поединке с Хоакином Бакли — тем самым бойцом, который оформил один из самых зубодробительных нокаутов в истории смешанных боевых искусств. В октябре 2020-го он отправил на пол Импу Касанганая с помощью эффектной вертушки в прыжке, и впоследствии этот удар был признан лучшим в году по версии как RT, так и UFC.

Тем не менее фаворитом считается именно Дураев. Его беспроигрышная серия составляет уже десять боёв, а последняя неудача датирована мартом 2014 года — тогда он досрочно уступил Анатолию Токову. Но если в стойке Бакли, скорее всего, будет смотреться предпочтительнее, то в борьбе он заметно слабее Альберта. За своё умение связывать оппонента по рукам и ногам тот уже заслужил сравнение с Хабибом Нурмагомедовым.

Bellator 282

Дата и место проведения: 24 июня, Анкасвилл (США).

Значимые бои: Гегард Мусаси (ч) — Джонни Эблен (бой за титул в среднем весе), Александр Шаблий — Брент Примус, Магомед Магомедов — Энрике Барзола.

Главным событием очередного турнира Bellator станет третья по счёту защита пояса Гегардом Мусаси. И хотя Джонни Эблен обладает неплохими борцовскими навыками, вряд ли сумеет на равных сражаться с опытным нидерландцем, ведь тот находится в отличной форме и играючи разбирается с соперниками. Достаточно вспомнить, как легко он взял верх над Джоном Солтером и Остином Вандерфордом.

Поэтому гораздо больший интерес вызывают схватки с участием россиян, ведь каждому из них предстоит пройти крайне непростое испытание. В первую очередь это относится к Александру Шаблию, которого ждёт встреча с Брентом Примусом. Американец великолепен в партере и сделает всё возможное, чтобы поймать противника на фирменную гогоплату или удушающий сзади. В ударной технике отечественный боец имеет преимущество и наверняка будет стараться как можно дольше оставаться на ногах, но преуспеет ли он в этом — большой вопрос.

Что касается Магомеда Магомедова, то победа над Энрике Барзолой поможет ему убить сразу двух зайцев: во-первых, реабилитироваться за поражение от Рауфеона Стотса, а во-вторых, получить статус первого претендента на титул в легчайшем весе и возможность взять реванш у американца. Перуанец — достойный оппонент и не был мальчиком для биться даже в UFC, но имеет солидные пробелы, например в борьбе, а ведь именно этим славится бывший соперник Петра Яна. В своё время это наглядно продемонстрировал Евлоев, четырежды переводивший южноамериканца на канвас.

UFC Fight Night 208

Дата и место проведения: 25 июня, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Арман Царукян — Матеуш Гамрот, Тагир Уланбеков — Тайсон Нэм, Умар Нурмагомедов — Нэйт Манесс.

Планируется, что программу месяца закроет ещё одно, пока не анонсированное шоу Абсолютного бойцовского чемпионата, а среди главных действующих лиц вновь будут россияне. И позже других в октагоне окажется восходящая звезда лёгкого дивизиона Арман Царукян, которого ждёт одно из самых сложных противостояний в карьере. Среди предыдущих оппонентов бойца лишь Ислам Махачев явно превосходит Матеуша Гамрота в классе, в то время как остальные заметно уступают. Поляк уже успел расправиться с такими именитыми спортсменами, как Диего Феррейра и Джереми Стивенс, а уступал лишь Гураму Кутателадзе, да и то раздельным решением судей.

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Сейчас Царукян и Гамрот занимают 11-ю и 12-ю строчки в рейтинге категории до 70,3 кг соответственно, а успех вполне может позволить им ворваться в десятку. Вопрос лишь в том, сумеет ли россиянин совладать с напором поляка и не позволить ему перевести себя на настил. В среднем тот проводит по 5,83 тейкдауна за бой, при этом сам ещё ни разу не оказывался на настиле за карьеру в UFC.

В свою очередь, восхождение на вершину постарается продолжить Умар Нурмагомедов. В марте двоюродный брат Хабиба катком проехался по Брайану Келлехеру, а теперь получил в противники Нэйта Манесса — не самого звёздного бойца, обладающего неплохим послужным списком (14:1). Однако уровень соперников оставлял желать лучшего, поэтому считать его слишком серьёзной угрозой не стоит. Непобеждённый россиянин уже дал понять, что обладает колоссальным потенциалом, и должен доказывать это в клетке.

Как и три месяца назад, компанию Нурмагомедову-младшему на турнире составит ещё один представитель Eagles MMA. Но Тагир Уланбеков будет пытаться реабилитироваться за недавнее поражение от Тима Эллиотта и отстоять место в топ-15. А противостоять ему будет самый возрастной боец наилегчайшего веса, которому уже в октябре исполнится 39 лет. Любопытно, что до крупнейшего MMA-промоушена Тайсон Нэм добрался лишь в сентябре 2019-го, с ходу проиграл два раза подряд, но не был уволен и поднялся категорией выше, где дважды взял верх. Казалось бы, американцу стоило и дальше выступать в 61,2 кг, но он зачем-то вновь вернулся в родной вес и уступил Мэту Шнеллу.

Таким образом, грядущая дуэль станет важнейшей для обоих бойцов. Перед Нэмом стоит задача доказать свою профпригодность и получить шанс продолжить выступление в UFC, а перед Уланбековым — вновь встать на победные рельсы. Ведь ещё одно поражение не только лишит его места среди сильнейших в дивизионе, но и может поставить крест на его перспективах в промоушене.