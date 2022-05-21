Хабиб: мы можем сделать бой Емельяненко и дос Сантоса в конце года

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность боя Фёдора Емельяненко и Джуниора дос Сантоса.

«Бой с Фёдором, думаю, всё ещё возможен. Если на следующей неделе дос Сантос сделает операцию на плечо, через три-четыре месяца он сможет спарринговать, и в конце года мы можем сделать этот бой. На следующей неделе я встречусь со Скоттом Кокером и мы обсудим этот поединок», — сказал Нурмагомедов в эфире YouTube-канала MMA Underground.

Напомним, что дос Сантос потерпел поражение от Йоргана де Кастро после технического нокаута в поединке Eagle FC 47. Бразильский боец не смог продолжить бой из-за вывиха плеча. Турнир прошёл в ночь с 20 на 21 мая на FLXCast Arena в Майами.

Ранее владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о том, что Нурмагомедову будет сложно организовать поединок между Емельяненко и дос Сантосом.

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