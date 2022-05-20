Финкельштейн не думает, что поединок Фёдора Емельяненко с дос Сантосом состоится

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Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн считает, что Хабибу Нурмагомедову будет сложно организовать поединок между россиянином Фёдором Емельяненко и бразильцем Джуниором дос Сантосом.
Финкельштейн не думает, что поединок Фёдора Емельяненко с дос Сантосом состоится
  • РИА Новости

«Как я понимаю, у Фёдора сейчас якобы последний бой. В 2012 году я тоже организовал его последнюю схватку. Прошло десять лет. Что касается битвы с Джуниором дос Сантосом, Скотт Кокер — не очень простой парень, он хитроватый. Не думаю, что они с Хабибом о чём-то договорятся, если Емельяненко находится под контрактом с Bellator. У Кокера будут завышенные требования», — заявил бывший менеджер Фёдора Емельяненко RT.

Напомним, что Нурмагомедов предложил организовать поединок между дос Сантосом и Емельяненко в случае, если бразилец одолеет Йоргана де Кастро. Бой может пройти в Саудовской Аравии в 2022 году.

Ранее Финкельштейн заявил, что Нурмагомедову стоит провести прощальный бой.

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