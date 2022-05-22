Вартанян победил Илунгу и вышел в полуфинал Гран-при АСА

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Эдуард Вартанян пробился в полуфинал Гран-при АСА.

Россиянин одержал победу над южноафриканцем Алейном Илунгой в главном поединке вечера ACA 139 в Москве. Бой завершился в третьем раунде удушающим приёмом.

На счету Вартаняна 23 победы при четырёх поражениях. У Илунги — 12 побед при шести поражениях.

В других поединках вечера Александр Сарнавский победил Хердесона Батисту (технический нокаут в первом раунде), Александр Матмуратов — Артёма Дамковского (единогласное решение судей), Гаджимурад Хирамагомедов — Ирвинга Мачадо (единогласное решение судей), Владислав Янковский — Михаила Долгова (раздельное решение судей).

Ранее чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что бой с Тимуром Никулиным планируется на 8 июля.