Минеев сообщил о переносе боя с Никулиным на 8 июля

Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что бой с Тимуром Никулиным планируется на 8 июля.

«Не дотягивает он даже до студента — перепуганный абитуриент, скрывающий страх за бравадой, проваливается уже на этапе сдачи документов. Бой переносится по независящим от меня не подтверждённым документально причинам. Планируемая дата боя — 8.07.2022», — написал Минеев в соцсетях.

Напомним, что поединок должен был состояться 12 июня на «ВТБ Арене» в весовой категории до 86 кг.

На счету 32-летнего Минеева 16 побед (11 нокаутом) в ММА, одно поражение и одна ничья. Никулин дрался в боях на голых кулаках, в выставочных боксёрских поединках и выступал по гибридным правилам. На его счету 25 побед и шесть поражений в ММА.

Ранее Минеев назвал размер гонорара за поединок по правилам бокса с Никулиным.