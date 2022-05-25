Штырков — о потенциальном бое с Дациком: мы с ним будем драться, а не боксировать

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Российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков высказался о возможном поединке с боксёром Вячеславом Дациком.
Штырков — о потенциальном бое с Дациком: мы с ним будем драться, а не боксировать
  • РИА Новости

«Что касается Дацика, то это чисто авантюра. Возможно ли это? Наверное, возможно. Он сейчас действительно приходит в форму, и его это, видимо, мотивирует. Он показывает драку, а не бокс. Как и я, в принципе. Мы с ним будем драться, а не боксировать», — цитирует Штыркова Sport24.

За свою карьеру Штырков проиграл дважды: в декабре 2019 года уступил сдачей Ясубею Эномото, а в декабре 2020-го единогласным решением проиграл Магомеду Исмаилову. При этом первый поединок проходил в непривычном для Ивана среднем весе.

Дацик провёл пять боёв, победил в четырёх из них (в двух — нокаутом) и потерпел одно поражение.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя между Александром Емельяненко и Дациком.

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