Шлеменко: будет страшный бой между Дациком и Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Страшный бой. Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него всё было хорошо, чтобы он ушёл с боя своими ногами. Судя по тому, как он выглядел на подписании контракта… Он выглядит очень плохо. Время до сентября? Оно-то есть, но за это время Слава еще озвереет, он-то красавец», — цитирует Шлеменко Sport24.

По его словам, к сентябрю Дацик станет ещё мощнее, а Емельяненко, возможно, станет чуть получше ходить. Он также подчеркнул, что бой является разминкой для Дацика, так как ему достаточно нанести один удар и поединок закончится.

В 2010 году Емельяненко на одном из российских телеканалов назвал Дацика отморозком. 42-летний спортсмен, в свою очередь, назвал его петушком.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Ранее Емельяненко поделился ожиданиями перед боем со своим соотечественником Вячеславом Дациком.