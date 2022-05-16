Емельяненко: время избиения Дацика не за горами

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями перед боем со своим соотечественником Вячеславом Дациком.
Емельяненко: время избиения Дацика не за горами
  • РИА Новости

«Я рад, что этот бой состоится. Время избиения Дацика не за горами. Скоро он будет бит. Я отправлю его спать», — сказал Емельяненко на YouTube-канале HardNews.

Он также заявил, что ещё не смотрел бои 42-летнего спортсмена, но обязательно сделает это и проанализирует все его ошибки. По его словам, Дацик не умеет бороться и должен быть благодарен организаторам за то, что поединок пройдёт по правилам бокса.

В 2010 году Емельяненко на одном из российских телеканалов назвал Дацика отморозком. 42-летний спортсмен, в свою очередь, назвал его петушком.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Бой между спортсменами должен пройти в сентябре.

Ранее Дацик поделился ожиданиями от боя с соотечественником Емельяненко.

 

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