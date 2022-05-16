Емельяненко: время избиения Дацика не за горами

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями перед боем со своим соотечественником Вячеславом Дациком.

«Я рад, что этот бой состоится. Время избиения Дацика не за горами. Скоро он будет бит. Я отправлю его спать», — сказал Емельяненко на YouTube-канале HardNews.

Он также заявил, что ещё не смотрел бои 42-летнего спортсмена, но обязательно сделает это и проанализирует все его ошибки. По его словам, Дацик не умеет бороться и должен быть благодарен организаторам за то, что поединок пройдёт по правилам бокса.

В 2010 году Емельяненко на одном из российских телеканалов назвал Дацика отморозком. 42-летний спортсмен, в свою очередь, назвал его петушком.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Бой между спортсменами должен пройти в сентябре.

Ранее Дацик поделился ожиданиями от боя с соотечественником Емельяненко.