Емельяненко: время избиения Дацика не за горами
- РИА Новости
«Я рад, что этот бой состоится. Время избиения Дацика не за горами. Скоро он будет бит. Я отправлю его спать», — сказал Емельяненко на YouTube-канале HardNews.
Он также заявил, что ещё не смотрел бои 42-летнего спортсмена, но обязательно сделает это и проанализирует все его ошибки. По его словам, Дацик не умеет бороться и должен быть благодарен организаторам за то, что поединок пройдёт по правилам бокса.
В 2010 году Емельяненко на одном из российских телеканалов назвал Дацика отморозком. 42-летний спортсмен, в свою очередь, назвал его петушком.
Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.
Бой между спортсменами должен пройти в сентябре.
Ранее Дацик поделился ожиданиями от боя с соотечественником Емельяненко.