Дацик — о бое с Емельяненко: это противостояние имеет личный характер

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от боя с соотечественником Александром Емельяненко.

«Для меня это принципиальное противостояние, оно имеет личный характер, имеет мало отношения к спорту. Реальный бой покажет, что лучше — техника бокса или техника колхозной борьбы», — сказал Дацик на YouTube-канале HardNews.

Он также отметил, что это будет хороший бой с учётом всех эмоций и агрессии с обеих сторон. По мнению Дацика, поединок между спортсменами закончится в первом или во втором раунде.

В 2010 году Емельяненко на одном из российских телеканалов назвал Дацика отморозком. 42-летний спортсмен, в свою очередь, назвал его петушком.

Бой между ними должен пройти в сентябре.

Ранее сообщалось, что Емельяненко и Дацик подписали контракт на поединок.