Александр Емельяненко и Дацик подписали контракт на боксёрский бой в сентябре

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что подписал контракт на поединок с соотечественником Вячеславом Дациком.
Александр Емельяненко и Дацик подписали контракт на боксёрский бой в сентябре
  • РИА Новости

«Дождались! Бой с Дациком в сентябре по боксу!» — написал Емельяненко в своём Telegram-канале.

Схватка будет транслироваться на федеральных каналах.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Ранее Емельяненко сообщил о готовности провести бой-реванш с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

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