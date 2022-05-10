Александр Емельяненко и Дацик подписали контракт на боксёрский бой в сентябре
- РИА Новости
«Дождались! Бой с Дациком в сентябре по боксу!» — написал Емельяненко в своём Telegram-канале.
Схватка будет транслироваться на федеральных каналах.
Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.
Ранее Емельяненко сообщил о готовности провести бой-реванш с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.