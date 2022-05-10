Александр Емельяненко и Дацик подписали контракт на боксёрский бой в сентябре

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что подписал контракт на поединок с соотечественником Вячеславом Дациком.

«Дождались! Бой с Дациком в сентябре по боксу!» — написал Емельяненко в своём Telegram-канале.

Схватка будет транслироваться на федеральных каналах.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Ранее Емельяненко сообщил о готовности провести бой-реванш с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.