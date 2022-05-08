Александр Емельяненко — о реванше с Кокляевым: он опять пролетит над гнездом кукушки

Известный российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко сообщил о готовности провести реванш с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

«Готов драться с Кокляевым. Он пропустит между кулаков, отправлю его в нокаут. Кокляев в очередной раз пролетит над гнездом кукушки», — цитирует Емельяненко «Чемпионат».

Емельяненко победил Кокляева нокаутом в боксёрском поединке в ноябре 2019 года.

В активе 40-летнего российского бойца 38 боёв в ММА (28 побед). Емельяненко в своём последнем поединке победил американца Джеффа Монсона в бою на голых кулаках в феврале на турнире Hardcore FC.

Ранее Емельяненко сообщил, что хочет провести поединок-реванш с Марсио Сантосом из Бразилии.