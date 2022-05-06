Александр Емельяненко: надо будет провести реванш с Сантосом

Российский боец смешанных единоборств ММА Александр Емельяненко сообщил, что хочет провести поединок-реванш с Марсио Сантосом из Бразилии.

«Надо будет провести реванш с Сантосом», — написал Емельяненко в социальных сетях.

Емельяненко потерпел поражение от Сантоса в ноябре 2021 года в результате применения удушающего приёма в первом раунде на турнире Fight Nights в Сыктывкаре.

В активе 40-летнего российского бойца 38 боёв в ММА (28 побед).

Емельяненко в своём последнем поединке победил американца Джеффа Монсона в бою на голых кулаках в феврале на турнире Hardcore FC.

Ранее сообщалось, что Емельяненко подписал контракт на следующий бой.