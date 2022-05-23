Фергюсон — о бое с Чендлером: я не позволю этому повториться

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал своё поражение в поединке с соотечественником Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Человек в октагоне должен был прикончить его в первом раунде. Моя вина: было много вещей, которые происходили за кулисами, но это личное, и я не позволю этому повториться. Я разозлён и решителен!» — написал Фергюсон в своих соцсетях.

Напомним, что на UFC 274 38-летний боец во втором раунде пропустил удар ногой в челюсть и оказался в нокауте, после чего был доставлен в больницу.

Ранее экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что у Фергюсона, вероятно, «проблемы с головой».