Фергюсон — о бое с Чендлером: я не позволю этому повториться
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«Человек в октагоне должен был прикончить его в первом раунде. Моя вина: было много вещей, которые происходили за кулисами, но это личное, и я не позволю этому повториться. Я разозлён и решителен!» — написал Фергюсон в своих соцсетях.
Напомним, что на UFC 274 38-летний боец во втором раунде пропустил удар ногой в челюсть и оказался в нокауте, после чего был доставлен в больницу.
Ранее экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что у Фергюсона, вероятно, «проблемы с головой».