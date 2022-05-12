За лёгкими деньгами: почему Оливейра не торопится оспаривать титул с Махачевым

Ислам Махачев рискует не получить шанс побороться за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе в следующем поединке. Лишённый пояса за проваленное взвешивание Чарльз Оливейра считает, что прежде россиянину стоит побороться с «великими», а президент промоушена Дана Уайт не оставляет надежд организовать ему схватку с Бенэилом Дариушем. При этом сам бразилец выражает намерение провести денежный бой и бросает вызовы Конору Макгрегору и Нейту Диасу.

С момента окончания UFC 274 прошло уже трое суток, а будущее лёгкого дивизиона остаётся самой обсуждаемой темой в мире смешанных единоборств. Чарльз Оливейра одержал яркую победу над Джастином Гейджи, но всё равно лишился титула чемпиона из-за проваленного взвешивания. И хотя ситуация в категории не претерпела серьёзных изменений, количество кандидатов в претенденты на пояс резко возросло. За последние дни о желании побороться за трофей заявили Майкл Чендлер, Конор Макгрегор, Дастин Порье и Ислам Махачев. Причём в пользу последнего высказались не только его друг и соратник Хабиб Нурмагомедов, но и комментатор Джо Роган.

По словам президента UFC Даны Уайта, тот подошёл к нему после шоу и попросил устроить поединок за вакантный титул между Оливейрой и Махачевым. Функционер признался, что по-прежнему заинтересован в организации битвы между Исламом и Бенэилом Дариушем, но пообещал рассмотреть этот вариант.

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При этом сам бразилец склоняется к другим кандидатурам. В частности, Оливейра заявил о желании провести два поединка за ночь, в одном из которых пообещал нокаутировать Макгрегора, а во втором — «задушить» Нейта Диаса. И хотя в этом явно присутствует доля шутки, намерения экс-чемпиона предельно понятны. Встреча с ирландцем или американцем обещает стать не только более кассовой, но и менее напряжённой, чем дуэль с Махачевым.

Пусть когда-то Макгрегор и был одной из главных звёзд UFC и грозой полулёгкого дивизиона, но сейчас он лишь отдалённо напоминает самого себя времён побед над Жозе Алдо и Эдди Альваресом. С ноября 2016 года он выиграл лишь однажды и потерпел три поражения, два из них во многом стали результатом тяжёлых травм. Конор продолжает восстанавливаться после перелома ноги — пока неизвестно, способен ли он вновь войти в клетку.

Что касается Диаса, то, несмотря на огромную популярность среди фанатов MMA, он никогда не был бойцом высокого уровня. До сенсационной победы над Макгрегором он выиграл лишь 18 из 28 боёв, а за последние три года провёл всего три схватки: сначала справился со сбитым лётчиком Энтони Петтисом, а затем дважды проиграл. И если в сражении с Леоном Эдвардсом он смотрелся неплохо и чуть было не оформил камбэк, то в битве с Хорхе Масвидалем был жестоко избит.

Несомненно, в данный момент Махачев превосходит Макгрегора и Диаса и является наиболее опасным оппонентом для Оливейры среди всех легковесов — хотя бы по той причине, что других представителей топ-5 дивизиона тот уже побеждал. Гейджи не продержался и одного раунда, Чендлер уступил во втором, а Порье капитулировал в третьем. И все трое не только не могли конкурировать с обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу в партере, но и уступали в стойке. За последние годы Чарльз расширил свой арсенал в ударке и стал демонстрировать небывалую стойкость, притом что его нельзя назвать «непробитым». До 2018 года он трижды проиграл нокаутом. И если Дональду Серроне и Полу Фелдеру пришлось обрушить на него град ударов, чтобы заставить рефери вмешаться, то Кабу Свонсону хватило одного точного попадания.

Но там, где не преуспели бывшие претенденты на титул, Махачев вполне мог бы добиться успеха, ведь он обладает качествами, которые делают его крайне неудобным для Оливейры. Причём речь не только о навыках в борьбе и грэпплинге, дающих ему возможность как подолгу контролировать противника на земле, так и защищаться от молниеносных переходов, попыток болевых и удушающих. В стойке он способен создать ему не меньше проблем, пусть речь и не идёт о потенциальной победе нокаутом.

В отличие от тех же Чендлера и Порье, Махачев вряд ли будет потакать сопернику и ввязываться с ним в опасные размены, в которых шансы Оливейры будут выше. Россиянин предпочитает контролировать дистанцию. Пусть он бьёт не так много, зато почти не даёт попадать по себе. В UFC он пропускает в среднем 0,79 удара за минуту (рекорд лёгкого веса), а по точности (58,9%) уступает лишь Гейджи (60,2%).

Наверняка и сам Оливейра прекрасно понимает, что именно Махачев представляет для него самую большую угрозу, поэтому предпочитает не называть его в числе возможных противников. В начале мая он и вовсе заявил, что россиянину стоит побороться с «великими», прежде чем биться за пояс. И хотя частично он прав — Ислам действительно не может похвастаться победами над звёздами смешанных боевых искусств, но в нынешней ситуации этот довод звучит не очень убедительно. Ведь наследник Нурмагомедова не виноват, что Рафаэль Дос Аньос дважды снимался с боя с ним, а Дариуш сломал ногу на тренировке.

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Но пока всё идёт к тому, что россиянину придётся провести один поединок до того, как ему позволят подраться за пояс. Ранее Оливейра не только говорил о необходимости организации боя между Махачевым и Дариушем, но и заявлял о желании провести следующую схватку в декабре. По его словам, в конце года UFC проведёт турнир в Бразилии, а он хотел бы выступить на родной земле.

Если UFC пойдёт навстречу Чарльзу и позволит ему отсрочить возвращение до декабря, то Махачеву не избежать встречи с Дариушем. Ведь, по словам американца, он будет готов биться в августе-сентябре — не менее чем за три месяца до потенциального сражения за титул. А за это время можно провести тренировочный лагерь и в полной готовности подойти к дуэли за пояс. Таким образом, Уайт не только сводит в клетке Ислама и Дариуша, но и снимает все вопросы о легитимности претендента.

Главное, чтобы UFC вновь не поставил деньги выше спортивного принципа и не дал Макгрегору шанс подраться за трофей. Это не только будет несправедливо по отношению к топ-бойцам лёгкого дивизиона, но и сослужит дурную службу самому ирландцу. После серии поражений ему необходимо вновь почувствовать уверенность и проверить себя в дуэли с менее мастеровитым оппонентом, чем главная звезда категории.