Нурмагомедов высказался о поражении Фергюсона от Чендлера
«У каждой вещи есть место и время. Если ты имеешь понимание в этом, то тебе повезло, но если ты думаешь, что ты будешь долго в этой игре, то ты доиграешься. И самое тяжелое, когда твои принципы вредят твоему здоровью», — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Он также отметил, что молодым бойцам не стоит строить слишком долгосрочные планы на профессиональную карьеру, так как всё может измениться в один момент.
«Всегда нужно знать, чем вы будете заниматься после карьеры (послание узкому кругу, не всем понять)», — добавил боец.
Чендлер нокаутировал Фергюсона во втором раунде турнира UFC 274, нанеся Тони удар ногой в челюсть. Для Фергюсона это поражение стало седьмым.
Ранее сообщалось, что Фергюсона доставили в больницу после нокаута от Чендлера.