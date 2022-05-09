Нурмагомедов высказался о поражении Фергюсона от Чендлера

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал проигрыш Тони Фергюсона Майклу Чендлеру на турнире в Финиксе.

«У каждой вещи есть место и время. Если ты имеешь понимание в этом, то тебе повезло, но если ты думаешь, что ты будешь долго в этой игре, то ты доиграешься. И самое тяжелое, когда твои принципы вредят твоему здоровью», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Он также отметил, что молодым бойцам не стоит строить слишком долгосрочные планы на профессиональную карьеру, так как всё может измениться в один момент.

«Всегда нужно знать, чем вы будете заниматься после карьеры (послание узкому кругу, не всем понять)», — добавил боец.

Чендлер нокаутировал Фергюсона во втором раунде турнира UFC 274, нанеся Тони удар ногой в челюсть. Для Фергюсона это поражение стало седьмым.

Ранее сообщалось, что Фергюсона доставили в больницу после нокаута от Чендлера.