Уайт не исключает, что в UFC проведут бой между Махачевым и Оливейрой
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«Да, я всё ещё хочу организовать бой Ислама Махачева и Бенеила Дариуша, но Джо Роган только что схватил меня в холле и сказал, что я не должен этого делать, он уговаривает меня свести Махачева с Оливейрой», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 274.
По его мнению, поединок Дариуша с Махачевым был бы отличным и ему хотелось бы определить претендента на титул в нём.
«Но не буду вам лгать — после того, что я увидел сегодня, не исключаю, что мы организуем бой Ислама против Оливейры», — добавил Уайт.
На UFC 274 Оливейра с помощью удушающего приёма в первом раунде победил Джастина Гэтжи. Накануне бразильский боец потерял статус чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. По этой причине титул остаётся вакантным.
На счету Махачева 22 победы и одно поражение в MMA.
Ранее Уайт пообещал поставить охранников у весов из-за проваленного взвешивания Оливейры.