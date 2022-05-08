Уайт пообещал поставить охранников у весов из-за проваленного взвешивания Оливейры

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, какие меры планирует принять после провального взвешивания бразильца Чарльза Оливейры, вследствие которого его лишили титула чемпиона в лёгком весе.
Уайт пообещал поставить охранников у весов из-за проваленного взвешивания Оливейры
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Есть проблема, что парни возятся с весами в ночь перед официальным взвешиванием. У нас в промоушене много европейцев и бойцов со всего мира, где используются килограммы. Теперь нам придётся поставить охранника у весов», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

По его словам, перевес бразильца — худшее, что могло произойти.

Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился в первом раунде после удушающего приёма бразильца.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу, титул остался вакантным.

Ранее Уайт не исключил, что Оливейра проведёт титульный поединок с россиянином Исламом Махачевым.

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