Уайт пообещал поставить охранников у весов из-за проваленного взвешивания Оливейры
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«Есть проблема, что парни возятся с весами в ночь перед официальным взвешиванием. У нас в промоушене много европейцев и бойцов со всего мира, где используются килограммы. Теперь нам придётся поставить охранника у весов», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
По его словам, перевес бразильца — худшее, что могло произойти.
Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился в первом раунде после удушающего приёма бразильца.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу, титул остался вакантным.
Ранее Уайт не исключил, что Оливейра проведёт титульный поединок с россиянином Исламом Махачевым.