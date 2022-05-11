Шлеменко заявил, что не видит смысла драться с Александром Емельяненко

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко высказался по поводу возможного поединка с Александром Емельяненко.

«С Емельяненко драться не хотелось бы. Да и такой истории, как у них с Дациком, у нас нет. А тут смысла не вижу — просто хайпануть, заработать очки? Для меня смысла нет. Я буду драться с тем, кто победил Александра», — приводит слова Шлеменко Legalbet.

Последний поединок Шлеменко провёл в октябре 2021 года. Тогда российский спортсмен сломал лунную кость в запястье в бою с Гусейновым, который прошёл в рамках главного события турнира EFC 42 в Сочи. Схватка продлилась все три раунда и завершилась единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:26).

Ранее Шлеменко рассказал о своём восстановлении после перелома руки.