Шлеменко заявил, что не видит смысла драться с Александром Емельяненко
- РИА Новости
«С Емельяненко драться не хотелось бы. Да и такой истории, как у них с Дациком, у нас нет. А тут смысла не вижу — просто хайпануть, заработать очки? Для меня смысла нет. Я буду драться с тем, кто победил Александра», — приводит слова Шлеменко Legalbet.
Последний поединок Шлеменко провёл в октябре 2021 года. Тогда российский спортсмен сломал лунную кость в запястье в бою с Гусейновым, который прошёл в рамках главного события турнира EFC 42 в Сочи. Схватка продлилась все три раунда и завершилась единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:26).
Ранее Шлеменко рассказал о своём восстановлении после перелома руки.