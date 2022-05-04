Шлеменко рассказал о своём восстановлении после перелома руки

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, как восстанавливался после травмы руки, которую он получил во время боя с Артуром Гусейновым в октябре 2021 года.

«Помню, Хабиб сказал, что в марте бой за титул. Я про себя подумал: «Ничего себе, как долго! Ну какой март?! Может, в феврале уже быстрее титул забрать». А потом январь, а у меня даже кость не срослась, я вообще ничего не могу делать. Февраль — то же самое. Я уже начинаю нервничать», — цитирует Шлеменко «Матч ТВ».

По его словам, он не может брать захваты, вставать на руку и облокачиваться на неё. Он также сказал, что врач предложил два варианта: ждать окончательного выздоровления или делать операцию и пропустить шесть месяцев тренировок и боёв. При этом спортсмен отметил, что иногда всё же бьёт левой рукой, но очень редко и аккуратно.

Шлеменко сломал лунную кость в запястье в бою с Гусейновым, который прошёл в рамках главного события турнира EFC 42 в Сочи. Схватка продлилась все три раунда и завершилась единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:26).

Ранее Шлеменко высказался о конфликте Фёдора Емельяненко с президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным.