Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев прокомментировал победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Джастином Гэтжи в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 274.

«Поздравления, Чарльз, увидимся в Абу Даби в бою за вакантный пояс», — написал в соцсетях Махачев.

Оливейра 8 мая одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой бразильского бойца в первом раунде после удушающего приёма.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что Оливейра должен провести следующий поединок против Махачева.