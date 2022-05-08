Макгрегор — о вызове Оливейры: я ещё ни разу не проигрывал бразильцам

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на вызов бразильца Чарльза Оливейры.
Макгрегор — о вызове Оливейры: я ещё ни разу не проигрывал бразильцам
  • Gettyimages.ru
  • © Brian Lawless - PA Images

«Не хочу сбрасывать вес. Хочу драться в нынешних габаритах. Хотя с бразильцем подраться было бы классно. Я ещё ни разу не проигрывал бойцам из Бразилии. Побеждал всех нокаутами. Мне нужно подумать», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Ирландский боец также ответил на предложение американца Майкла Чендлера подраться в категории до 170 фунтов. Он заявил, что планирует провести этот бой. Макгрегор также поздравил 36-летнего бойца с победой над Тони Фергюсоном.

Ирландец провёл свой последний поединок в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее сообщалось, что Макгрегор провёл первый спарринг после травмы.

 

 

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