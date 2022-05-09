Чендлер бросил вызов экс-чемпиону UFC Оливейре

Боец смешанных единоборств Майкл Чендлер заявил о намерении провести поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Чарльзом Оливейрой.

«Только что пересмотрел бои на UFC 274. Поздравляю Оливейру. Но при встрече я прикончу его в первых двух раундах. Как насчёт лета или осени?» — написал Чендлер в Twitter.

Бразильский боец одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой Оливейры в первом раунде после удушающего приёма. Поединок прошёл в Финиксе в США.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.

Ранее сообщалось, что Оливейра стал первым чемпионом UFC, утратившим пояс из-за проваленного взвешивания.