Чендлер бросил вызов экс-чемпиону UFC Оливейре

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Майкл Чендлер заявил о намерении провести поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Чарльзом Оливейрой.
Чендлер бросил вызов экс-чемпиону UFC Оливейре
  • AP

«Только что пересмотрел бои на UFC 274. Поздравляю Оливейру. Но при встрече я прикончу его в первых двух раундах. Как насчёт лета или осени?» — написал Чендлер в Twitter.

Бразильский боец одержал победу над Джастином Гэтжи в поединке на турнире UFC 274. Бой завершился победой Оливейры в первом раунде после удушающего приёма. Поединок прошёл в Финиксе в США.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на победу бразильца, титул остался вакантным.

Ранее сообщалось, что Оливейра стал первым чемпионом UFC, утратившим пояс из-за проваленного взвешивания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить