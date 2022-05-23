Тренер Исмаилова назвал слабые и сильные стороны Шлеменко

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, рассказал о достоинствах и недостатках Александра Шлеменко.

«Он чуть медленный. Не хочу принизить его достоинства — он не скоростной, не взрывной, это монотонный убийца. Он идёт и ломает в одном темпе. Плюсы — это бешеный характер и сила воли», — приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».

Он также отметил, что российский боец опасен тем, что в важных боях может найти дополнительные силы и выступить намного лучше, чем обычно.

Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC). Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее исполнительный директор RCC Николай Клименко поделился подробностями формата реалити-шоу с участием Шлеменко и Исмаилова.