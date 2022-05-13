В RCC рассказали о формате реалити-шоу с участием Шлеменко и Исмаилова

Исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко поделился подробностями формата реалити-шоу с участием российских бойцов смешанных единоборств (ММА) Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Изначально мы планировали что-то подобное: ближе к формату шоу Даны Уайта. Но сейчас мы видим это как фильм и несколько коротких серий. Уже прошёл первый этап, квалификация, многие бойцы приехали к нам, они подрались, определились финалисты. Разделились на две команды по шесть весовых категорий», — приводит слова Клименко «Чемпионат».

По его словам, скоро начнутся сборы, и одна команда поедет в Омск к Шлеменко, а другая — в Дагестан к Исмаилову. Он подчеркнул, что бойцы будут готовиться отдельно, также будет отснят материал и за месяц до их боя, они будут выступать в качестве тренеров.

«И мы узнаем, чья команда сильнее. Победитель получает контракт на три поединка в нашей лиге», — заключил Клименко.

Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC). Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Исмаилов пошутил, что примет мельдоний ради победы над Шлеменко.