«Вертушка» Бакли, сокрушительный свинг Гарбрандта и мощнейший бросок Лавитта: лучшие нокауты 2020 года в UFC

Хоакин Бакли нокаутировал Импу Касанганая ударом ногой с разворота в прыжке, благодаря чему заслужил похвалу от президента UFC Даны Уайта, а Марио Баутиста опрокинул на пол Майлса Джонса с помощью удара коленом в прыжке. Коди Габрандт эффектно вернулся в легчайший вес, мощнейшим правым свингом завершив поединок с Рафаэлем Ассунсао, а Джордан Лавитт стал лишь 12-м бойцом чемпионата в истории, выигравшим бой с помощью эффектного броска. О самых зрелищных нокаутах в UFC в 2020 году — в материале RT.

10. Брайан Келлехер — Хантер Азур (полулёгкий вес)

Турнир: UFC Fight Night 171 | Метод: левый боковой

Дата и место проведения: 13 мая, Джексонвилль (США)

Открывает рейтинг лучших нокаутов года в UFC по версии RT один из самых активных бойцов промоушена в 2020-м. Несмотря на пандемию, Брайан Келлехер провёл четыре поединка, а в январе готов вновь вернуться в октагон. Причём все свои победы он одержал досрочно, а самая яркая из них была добыта в дуэли с Хантером Азуром.

Келлехер вряд ли подходил к битве в статусе фаворита. За непобеждённого Азура говорила беспроигрышная серия из восьми боёв, а Келлехер мало того, что пропустил весь 2019-й, так ещё и потерпел два досрочных поражения в 2018 году. Однако подобные расклады ничуть не повлияли на настрой Брайана, который уже во втором раунде свалил Хантера с ног. Всё решил пушечный хук ведущей рукой. Добивание было излишним.

9. Марио Баутиста — Майлс Джонс (легчайший вес)

Турнир: UFC 247 | Метод: колено в прыжке

Дата и место проведения: 8 февраля, Хьюстон (США)

Нокауты после ударов коленом в прыжке являются классикой смешанных единоборств. Год назад подобный приём возродил карьеру Хорхе Масвидаля и сделал из него звезду смешанных единоборств. Сначала он позволил бойцу возглавить крупный турнир в Нью-Йорке и выиграть звание «самого жёсткого ублюдка» (BMF), а затем и побороться за пояс в полусреднем весе. В 2020-м подобное попытался повторить Марио Баутиста.

Нельзя сказать, что нокаут в исполнении бойца легчайшего веса получился таким же ярким. В отличие от Масвидаля, Баутисте не удалось сходу «вырубить» оппонента, а для завершения схватки потребовалось добивание. Тем не менее удар Марио стал достаточно эффектным, чтобы включить его в число лучших в году по версии RT.

8. Рэнди Коста — Джорни Ньюсон (легчайший вес)

Турнир: UFC Vegas 11 | Метод: левый хай-кик

Дата и место проведения: 19 сентября, Лас-Вегас (США)

На восьмом месте расположился ещё один представитель легчайшего веса. В апреле 2019 года Рэнди Коста неудачно дебютировал в UFC, досрочно проиграв не самому сильному оппоненту в лице Брэндона Дэвиса. Но за следующие 17 месяцев он добился серьёзного прогресса и сполна реабилитировался за эту неудачу. Американец дважды брал верх досрочно, а его победа над Джорни Ньюсоном особенно достойна внимания.

Поединок продлился всего 41 секунду. Солидно превосходящий визави в антропометрии Коста здорово прессинговал Ньюсона, а внезапная смена стойки и вовсе поставила того в тупик. Джорни оказался не готов к подобной хитрости Рэнди и пропустил мощнейший левый хай-кик, а его падение напомнило нокаут в сражении между Кевином Ли и Грегором Гиллеспи. Правда, тогда это позволило легковесу занять второе место.

7. Шон О’Мэлли — Эдди Вайнленд (легчайший вес)

Турнир: UFC 250 | Метод: правый прямой

Дата и место проведения: 6 июня, Лас-Вегас (США)

Молодой американский боец легчайшего веса стал одним из главных ньюсмейкеров первой половины 2020 года. О’Мэлли не только одержал две яркие победы, но сделал это крайне эффектно, благодаря чему многие всерьёз поспешили назвать его новым Конором Макгрегором. Сначала он разобрался с Хосе Киньонесом, а затем отправил в глубокий нокаут экс-претендента на титул Эдди Вайнленда.

Молодому дарованию хватило всего 114 секунд, чтобы поставить точку в противостоянии с ветераном. Всё это время он демонстрировал тотальное превосходство над противником, а потом играючи отправил того на настил. Шон показал, что будет пробивать апперкот, но вместо этого нанёс прямой удар справа. Эдди был застигнут врасплох и не смог среагировать. Тем не менее, пока этот успех так и остался последним для О’Мэлли. В августе он получил травму в поединке с Марлоном Верой и с тех пор не выступал.

6. Кори Сэндхаген — Марлон Мораес (легчайший вес)

Турнир: UFC Fight Island 5 | Метод: спиннинг уил кик

Дата и место проведения: 11 октября, Абу-Даби (ОАЭ)

Строчкой выше расположился запоминающийся удар ногой с разворота в исполнении Кори Сэндхагена. В октябре он заставил капитулировать экс-претендента на титул в легчайшем весе Марлона Мораеса и реабилитировался за поражение от Алджамейна Стерлинга. Уже в начале второго раунда он застал соперника врасплох и одержал 13-ю победу в карьере.

Стоит отметить, что удар Сэндхагена вполне мог оказаться гораздо выше в рейтинге, если бы не одно «но». При всей красоте исполнения, спиннинг уил кик получился не самым акцентированным и лишь вскользь задел голову Мораеса. Именно по этой причине нокаут оказался не чистым, а Кори потребовалось провести добивание. Подобный элемент гораздо эффективнее исполняли и Стивен Томпсон в дуэли с Джейком Элленбергером и Витор Белфорт в сражении с Люком Рокхолдом.

5. Бенэил Дариуш — Скотт Холцман (лёгкий вес)

Турнир: UFC Vegas 6 | Метод: спиннинг бэкфист

Дата и место проведения: 8 августа, Лас-Вегас (США)

В 2020 году одним из королей нокаутов можно смело считать Бенэила Дариуша. Ирано-американский боец взял верх над Драккаром Клозе и Скоттом Холцманом, причём оба раза сделал это не только досрочно, но и очень красиво. Попадания в топ-10 заслуживали оба удара спортсмена, но RT остановил свой выбор на красивом ударе кулаком с разворота (спиннинг бэкфист), так любимом первым российским чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

К концу первого раунда Дариуш успел нанести немалый ущерб Холцману, но тот оставался очень опасен. Несмотря на огромную разницу по числу ударов (в преддверии решающего попадания она составляла 35 — 9 в пользу Бенэила), Скотт продолжал идти вперёд. Однако излишняя заряженность на борьбу привела к тому, что он оказался на полу всего за 22 секунды до окончания пятиминутки. Ветеран лёгкого веса прочитал действия своего визави и сокрушительным бэкфистом подвёл черту под этим противостоянием.

Beneil Dariush vs Scott Holtzman



August 8th 2020



UFC Fight Night: Lewis vs Oleinik pic.twitter.com/OscXoxxSyG — OG_Trillmatic (@OTrillmatic) September 1, 2020

4. Герберт Бёрнс — Нейт Ландвер (полулёгкий вес)

Турнир: UFC Fight Night 166 |Метод: удар коленом из клинча

Дата и место проведения: 25 января, Роли (США)

В шаге от призовой тройки остановился великолепный удар коленом в исполнении Герберта Бёрнса. Младший брат второго номера рейтинга полусреднего веса пока ещё не может похвастаться подобными успехами, но по части ярких досрочных побед не отстаёт от звёздного родственника. Одну из таких он одержал на январском турнире в Роли, где разобрался с Нейтом Ландвером — будущим противников Мовсара Евлоева.

Бёрнс-младший известен прежде всего своими навыками в грэпплинге. Он имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и восемь раз выигрывал болевыми и удушающими приёмами. Но на этот раз он продемонстрировал, что также хорош и в муай-тай. Всего за пару секунд Герберт получил пару увесистых апперкотов у сетки, но быстро сориентировался и пробил коленом в голову Ландверу. Для бразильца эта победа нокаутом стала первой и на данный момент единственной в карьере.

3. Джордан Левитт — Мэтт Вайман (лёгкий вес)

Турнир: UFC Vegas 16 | Метод: спиннинг бэкфист

Дата и место проведения: 5 декабря, Лас-Вегас (США)

Тройку призёров открывает уникальный нокаут в исполнении Джордана Левитта. За всю историю UFC лишь 11 раз битвы заканчивались после успешного броска в исполнении одного из бойцов, а в декабре подобное произошло в 12-й. Уже на первых секундах боя Джордан Левитт оторвал Мэтта Ваймана от земли, донёс его до сетки, после чего со всей силы впечатал в настил. Соперник оказался без сознания, а у судьи не было другого выбора, кроме как остановить схватку.

Таким образом, Левитт встал в один ряд с такими легендарными бойцами, как экс-чемпионы Фрэнк Шемрок, Мэтт Хьюз и Тито Ортис, а также с легковесом Рустамом Хабиловым. В 2012 году россиянин в подобном стиле одержал верх над Винсом Пичелом. Уже в середине первого раунда он бросил визави на канвас, после чего произвёл добивание. Хотя это было уже лишним.

Jordan Leavitt (-450 ML) with a slam KO (+950 to win by KO) at #UFCVegas16pic.twitter.com/REXvcBqjhr — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) December 6, 2020

2. Коди Гарбрандт — Рафаэль Ассунсао (легчайший вес)

Турнир: UFC 250 | Метод: правый свинг

Дата и место проведения: 6 июня, Лас-Вегас (США)

В преддверии юбилейного турнира UFC Коди Гарбрандт находился в крайне тяжёлом положении. Экс-чемпион в легчайшем весе потерпел три поражения подряд и многими уже был списан со счетов. Схватка с Рафаэлем Ассунсао должна была либо заявить о его полноценном возвращении в число претендентов на пояс, либо поставить крест на его перспективах в дивизионе. К слову, в тот момент сам боец неоднократно заявлял о намерении спуститься на категорию ниже.

Однако в решающий момент Гарбрандт не только одержал победу, но и сделал это крайне красиво. На протяжении двух раундов он действовал расчётливо и переигрывал Ассунсао по всем статьям, а за секунду до окончания второй пятиминутки воспользовался небольшой расслабленностью оппонента. Рафаэль авантюрно пошёл вперёд и попался на размашистый удар справа. Нокаут оказался настолько тяжёлым, что после окончания сражения бразилец не смог сидеть на стуле и был вынужден приходить в себя на земле.

1. Хоакин Бакли — Импа Касанганай (средний вес)

Турнир: UFC Fight Island 5 | Метод: удар ногой с разворота в прыжке

Дата и место проведения: 11 октября, Абу-Даби (ОАЭ)

Самым ярким нокаутом 2020 года однозначно является шедевр в исполнении Хоакина Бакли. В октябре его феноменальный удар ногой в битве с Импой Касанганаем произвёл настоящий фурор, а президент UFC Дана Уайт даже задался вопросом, является ли это величайшей досрочной победой в истории смешанных единоборств.

Стоит отметить, что основания говорить подобное у Уайта действительно были. За время существования ММА болельщики становились свидетелями красивейших нокаутов после ударов ногами. Достаточно вспомнить легендарный спиннинг-кик в исполнении Эдсона Барбозы или фронт-кик Андерсона Силвы в дуэли с Витором Белфортом. Однако случай с Бакли отличается тем, что Хоакин не готовил свой удар, как его коллеги. Касанганай заблокировал его первую попытку и поставил в сложное положение. Но американец не растерялся и не только оформил первую победу в UFC, но и надолго стал героем всевозможных хайлайтов.