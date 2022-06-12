Прохазка победил удушающим приёмом Тейшейру в главном бою турнира UFC 275

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Второй номер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Иржи Прохазка победил чемпиона дивизиона в полутяжёлом весе Гловера Тейшейру в главном бою турнира UFC 275.
Прохазка победил удушающим приёмом Тейшейру в главном бою турнира UFC 275
  • Legion-Media

Поединок между спортсменами состоялся в Сингапуре. На последней минуте пятого, последнего, раунда Прохазка одолел Тейшейру удушающим приёмом. 

В соглавном бою вечера сошлись Валентина Шевченко и Тайла Сантос. Победу в поединке раздельным решением судей одержала Шевченко. Таким образом, она в седьмой раз провела защиту титула.

Ранее Дмитрий Кудряшов нокаутировал Вагаба Вагабова на первой минуте боксёрского боя в Москве.

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