Кудряшов нокаутировал Вагабова на первой минуте боксёрского боя в Москве

Бывший чемпион по версиям WBC и WBA Дмитрий Кудряшов одержал победу над бойцом MMA Вагабом Вагабовым в полуфинальном поединке Гран-при лиги Pravda в тяжёлом весе в Москве.

Кудряшов отправил соперника в нокаут в первом раунде схватки. В финале Гран-при Дмитрий сразится со скандально известным бойцом Вячеславом Дациком.

До этого 36-летний Кудряшов последний раз выходил на ринг в 2021 году, тогда он проиграл Евгению Тищенко.

Ранее Кудряшов предположил, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко не сможет встретиться в боксёрском бою с соотечественником Вячеславом Дациком в сентябре.