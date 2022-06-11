Кудряшов нокаутировал Вагабова на первой минуте боксёрского боя в Москве
- РИА Новости
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Кудряшов отправил соперника в нокаут в первом раунде схватки. В финале Гран-при Дмитрий сразится со скандально известным бойцом Вячеславом Дациком.
До этого 36-летний Кудряшов последний раз выходил на ринг в 2021 году, тогда он проиграл Евгению Тищенко.
Ранее Кудряшов предположил, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко не сможет встретиться в боксёрском бою с соотечественником Вячеславом Дациком в сентябре.