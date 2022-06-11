Кудряшов нокаутировал Вагабова на первой минуте боксёрского боя в Москве

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Бывший чемпион по версиям WBC и WBA Дмитрий Кудряшов одержал победу над бойцом MMA Вагабом Вагабовым в полуфинальном поединке Гран-при лиги Pravda в тяжёлом весе в Москве.
Кудряшов нокаутировал Вагабова на первой минуте боксёрского боя в Москве
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Кудряшов отправил соперника в нокаут в первом раунде схватки. В финале Гран-при Дмитрий сразится со скандально известным бойцом Вячеславом Дациком.

До этого 36-летний Кудряшов последний раз выходил на ринг в 2021 году, тогда он проиграл Евгению Тищенко.

Ранее Кудряшов предположил, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко не сможет встретиться в боксёрском бою с соотечественником Вячеславом Дациком в сентябре.

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