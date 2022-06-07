Боксёр Кудряшов: выпускать Емельяненко на бой в таком состоянии — это преступление

Бывший чемпион по версиям WBC и WBA Дмитрий Кудряшов считает, что бой Александра Емельяненко не сможет встретиться с Вячеславом Дациком в сентябре.

«Я вас умоляю, какой сентябрь? Какой Емельяненко? Вы видели, в каком он состоянии? Думаю, что выпускать Александра на бой — это преступление. В таком состоянии Дацик просто заберёт здоровье у Александра», — сказал Кудряшов в интервью на YouTube-канале Sport24.

Он отметил, что бой должен был состоятся по правилам бокса, где есть определённые правила прохождения медкомиссии, которую Александр скорее всего не пройдёт. По его словам, подготовка к поединку займёт больше трёх месяцев.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Бой должен пройти в сентябре.

Ранее чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов заявил, что не поддерживает бой между Дациком и Емельяненко.