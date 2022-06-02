Вагабов: я сделаю всё, чтобы Дацик не смог выйти на бой с Емельяненко

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Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов заявил, что не поддерживает бой между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.

«Я сделаю всё, чтобы Дацик не смог выйти на бой с Емельяненко. Александру выходить на бой в таком состоянии — это, мягко говоря, опасно. Выставлять его на бой — это преступление для организаторов», — цитирует Вагабова «Спорт-Экспресс».

Менеджер 40-летнего бойца Никита Бурчак сообщил, что его клиент находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге для лечения от алкогольной зависимости.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Бой должен пройти в сентябре.

Ранее Дацик поделился ожиданиями от боя с Емельяненко.

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