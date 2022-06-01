Дацик не считает Емельяненко достойным соперником

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от боя с соотечественником Александром Емельяненко.
Дацик не считает Емельяненко достойным соперником
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«Саша чуть-чуть помоложе меня. Но уже скорость у него не та. Я не считаю, что он и раньше мне был соперником, но тем более сейчас, когда он загубил свою форму и профессионализм бухлом», — сказал Дацик на YouTube-канале «Ушатайка».

В 2010 году Емельяненко на одном из российских телеканалов назвал Дацика отморозком. 42-летний спортсмен, в свою очередь, назвал его петушком.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Бой между ними должен пройти в сентябре.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Емельяненко, прокомментировал информацию, что сейчас боец находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.

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