Дацик не считает Емельяненко достойным соперником

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от боя с соотечественником Александром Емельяненко.

«Саша чуть-чуть помоложе меня. Но уже скорость у него не та. Я не считаю, что он и раньше мне был соперником, но тем более сейчас, когда он загубил свою форму и профессионализм бухлом», — сказал Дацик на YouTube-канале «Ушатайка».

В 2010 году Емельяненко на одном из российских телеканалов назвал Дацика отморозком. 42-летний спортсмен, в свою очередь, назвал его петушком.

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Бой между ними должен пройти в сентябре.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Емельяненко, прокомментировал информацию, что сейчас боец находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.