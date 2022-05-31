Емельяненко помещён в реабилитационный центр для лечения от алкогольной зависимости

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Никита Бурчак, менеджер бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, прокомментировал информацию, что сейчас боец находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.
Емельяненко помещён в реабилитационный центр для лечения от алкогольной зависимости
  • РИА Новости

«Основная задача — вывести его из этого состояния в нормальное. Москва плохо влияет на Александра относительно концентрации. В Екатеринбурге будет проще. Это профилированный центр. Почему именно сюда? Попали по хорошим знакомствам. Были родственники моих хороших друзей, которые здесь лечились и вылечивались от зависимостей», — приводит слова Бурчака YouTube-канал «Ушатайка».

Последний поединок Емельяненко провёл 24 февраля — тогда он на голых кулаках победил Джеффа Монсона. В MMA на счету Александра 28 побед, девять поражений и одна ничья. На боксёрском ринге он провёл два боя: в одном выиграл и один свёл вничью.

Бой между Емельяненко и Дациком должен пройти в сентябре.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя между Емельяненко и Вячеславом Дациком.

 

 

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