Оливейра считает, что Махачев получил титульный бой в UFC благодаря Нурмагомедову

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Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Оливейра считает, что Махачев получил титульный бой в UFC благодаря Нурмагомедову
  • Gettyimages.ru
  • © Louis Grasse

«У Махачева есть свои достоинства. У него неплохая победная серия. Если не ошибаюсь, уже 11 боёв подряд?» — цитирует Оливейру ESPN Brazil.

При этом он отметил, что Махачеву придаёт вес со стороны бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомдова.

«Нравится вам это или нет, но поддержка Хабиба помогла Махачеву получить чемпионский бой. Если честно, Ислам должен был провести ещё один поединок», — добавил бразилец.

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов посоветовал Оливейре подготовить оправдания перед боем с Махачевым.

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