Нурмагомедов посоветовал Оливейре подготовить оправдания перед боем с Махачевым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя между его одноклубником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который должен пройти 23 октября в рамках UFC 280 в Абу-Даби.

«Просто мурашки от ожидания. Ислам выходит на этот бой против лучшего бойца на данный момент в UFC. Оливейра стал лучшим бойцом 2022 года. Он является одним из лучших вне зависимости от весовой категории, также идёт на 12-й победной серии. Приготовьте свои оправдания, мы нацелены выиграть Оливейру», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее Нурмагомедов обратился к Махачеву с просьбой поскорее забрать пояс чемпиона UFC.