Оливейра заявил, что готов встретиться с Хабибом Нурмагомедовым

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что готов провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если победит его соотечественника Ислама Махачева.
Оливейра заявил, что готов встретиться с Хабибом Нурмагомедовым
  • AP

«Мне было бы интересно провести бой с Хабибом. Я его очень уважаю, он многого добился в спорте. Думаю, этот поединок был бы интересен всему миру. Если после того, как я побью Ислама, он захочет вернуться и сразиться со мной, я буду готов», — сказал Оливейра на пресс-конференции на YouTube-канале промоушена.

Он также отметил, что нужно уважать решение Нурмагомедова закончить карьеру.  

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее боец АСА Эдуард Вартанян оценил шансы россиянина Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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