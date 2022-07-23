Оливейра заявил, что готов встретиться с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что готов провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если победит его соотечественника Ислама Махачева.

«Мне было бы интересно провести бой с Хабибом. Я его очень уважаю, он многого добился в спорте. Думаю, этот поединок был бы интересен всему миру. Если после того, как я побью Ислама, он захочет вернуться и сразиться со мной, я буду готов», — сказал Оливейра на пресс-конференции на YouTube-канале промоушена.

Он также отметил, что нужно уважать решение Нурмагомедова закончить карьеру.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее боец АСА Эдуард Вартанян оценил шансы россиянина Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.