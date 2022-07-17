Вартанян: Махачев — фаворит титульного боя UFC с Оливейрой

Боец Абсолютного чемпионата «Ахмат» (АСА) Эдуард Вартанян оценил шансы россиянина Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«В противостоянии с Чарльзом Оливейрой Ислам Махачев — фаворит. У него есть борцовские навыки. Это первое. Во-вторых, у него не было такого кумулятивного эффекта, который был у Чарльза. В последних трёх-пяти боях он слишком откровенно рубился и падал», — заявил Вартанян в интервью Metaratings.

По его мнению, российский боец выберет выжидательную тактику, которая приведёт Ислама к победе над бразильцем.

Титульный бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) 22 октября.

Ранее сообщалось, что Чарлз Оливейра и Ислам Махачев проведут поединок на турнире UFC 280.