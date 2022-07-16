В UFC официально анонсировали поединок между Махачевым и Оливейрой

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра и российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев проведут поединок на турнире UFC 280.

Как сообщает UFC в Twitter, бой состоится 22 октября в Абу-Даби и станет главным на турнире.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.