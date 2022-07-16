В UFC официально анонсировали поединок между Махачевым и Оливейрой
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Как сообщает UFC в Twitter, бой состоится 22 октября в Абу-Даби и станет главным на турнире.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.