Уайт: победитель боя между Анкалаевым и Смитом подерётся за чемпионский титул UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что победитель боя между россиянином Магомедом Анкалаевым и американцем Энтони Смитом будет следующим претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе.

«Да, победитель этого поединка подерётся за титул», — заявил Уайт в интервью Spinnin Backfist.

Действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона является бразилец Гловер Тейшейра, который будет защищать титул в предстоящем бою с Иржи Прохазкой 12 июня на UFC 275.

Анкалаев проведёт поединок со Смитом 30 июля на UFC 277 в США.

Ранее Уайт сообщил, что рассмотрит идею провести бой между бывшим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.