Уайт: победитель боя между Анкалаевым и Смитом подерётся за чемпионский титул UFC
- AP
«Да, победитель этого поединка подерётся за титул», — заявил Уайт в интервью Spinnin Backfist.
Действующим чемпионом полутяжёлого дивизиона является бразилец Гловер Тейшейра, который будет защищать титул в предстоящем бою с Иржи Прохазкой 12 июня на UFC 275.
Анкалаев проведёт поединок со Смитом 30 июля на UFC 277 в США.
Ранее Уайт сообщил, что рассмотрит идею провести бой между бывшим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.