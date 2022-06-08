Уайт надеется провести бой Хабиба с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что рассмотрит идею провести бой между бывшими чемпионами в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Вам, ребята, нравится идея The Ultimate Fighter с участием Хабиба и Тони? Да? Тогда я учту это. Я со всей серьёзностью рассмотрю эту идею. Надеюсь, они разозлят друг друга настолько, что я смогу устроить им бой», — заявил Уайт в интервью Spinnin Backfist.

UFC уже пытался организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз. Поединок мог состояться в 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 годах, однако каждый раз бой отменялся.

Ранее Уайт не исключил, что бразилец Чарльз Оливейра проведёт титульный поединок с россиянином Исламом Махачевым.