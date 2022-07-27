Уайт оценил действие промоутера ACA, который остановил бой из-за пассивного поведения бойцов

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал решение промоутера ACA Майрбека Хасиева, который вошёл в клетку посредине боя и остановил его из-за пассивного поведения спортсменов.
Уайт оценил действие промоутера ACA, который остановил бой из-за пассивного поведения бойцов
  • AP

«Это чертовски круто! Респект этому парню. Невероятно и в высшей степени непрофессионально, но в то же время просто круто! Бывают такие дни, когда хочется бросить стул в клетку, но ты вынужден смириться. Или встать и уйти в свой офис. Хотя стоило бы поступить так, как этот парень», — сказал Уайт во время пресс-конференции.

Напомним, что бой между Рашидом Магомедовым и Али Баговым закончился дисквалификацией обоих бойцов. Перед пятым раундом Хасиев вышел в клетку и отстранил спортсменов за пассивное ведение боя.

На счету Магомедова осталось 25 побед и шесть поражений. У Багова  —32 победы и десять поражений.

Ранее Хасиев жёстко высказался о бое Магомедова и Багова.

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