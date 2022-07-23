Глава ACA жёстко отреагировал на бой Багова и Магомедова

Глава ACA Майрбек Хасиев жёстко высказался о бое Рашида Магомедова и Али Багова.

«Уважаемые друзья, лига ACA — не детский сад. Это серьёзная лига. Кто бы что ни болтал, это вторая лига мира. Когда я это говорю, вы каждый раз упрекаете нас в чем-то. А теперь мы вам показываем, какая мы лига. Всё, дисквалификация. У меня нервов уже не хватает. Вы что здесь нас за пацанов держите? Все свободны, всё», — сказал Хасиев после боя.

Бой Багова и Магомедова закончился дисквалификацией обоих бойцов. Перед пятым раундом Хасиев вышел в клетку и отстранил спортсменов за пассивное ведение боя.

На счету Магомедова осталось 25 побед и шесть поражений. У Багова 32 победы и десять поражений.

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