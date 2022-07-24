Пятно на репутации: как скандальный бой Багова с Магомедовым может ударить по имиджу ACA

Заключительный четвертьфинал Гран-при ACA в лёгком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым завершился скандалом. Перед началом пятого раунда в клетку вошёл основатель лиги Майрбек Хасиев и дисквалифицировал обоих спортсменов за пассивное ведение боя, а на пресс-конференции предположил, что схватка носила договорной характер. Правильно ли поступил руководитель промоушена и какими могут быть последствия для организации и самих спортсменов — в материале RT.

В конце недели в мире смешанных единоборств прошло сразу три крупных турнира. И, несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны UFC и Bellator, собравших мощные карды в Лондоне и Такоме соответственно, самым обсуждаемым в России стало шоу ACA в Сочи, запомнившееся не столько поединком за временный титул в полулёгком весе, сколько скандальной схваткой Али Багова и Рашида Магомедова. После «пристрелочного» первого раунда сложилось впечатление, что соперники стали откровенно жалеть друг друга, чем спровоцировали решительные меры со стороны руководства лиги. Перед заключительным раундом в клетке появился её основатель Майрбек Хасиев и дисквалифицировал обоих за пассивность.

«Уважаемые друзья, лига ACA — не детский сад. Это серьёзная лига. Кто бы что ни болтал, это вторая лига мира. Когда я это говорю, вы каждый раз упрекаете нас в чём-то. А теперь мы вам показываем, какая мы лига. Всё, дисквалификация. У меня нервов уже не хватает. Вы что, здесь нас за пацанов держите? Все свободны, всё», — сказал Хасиев.

С одной стороны, решение Хасиева кажется предельно логичным. Начиная со второй пятиминутки битва Багова с Магомедовым не соответствовала статусу заключительного четвертьфинала Гран-при и была больше похожа на показательный спарринг. Али продолжал изредка предпринимать попытки сделать что-то в партере, но в стойке оба действовали крайне странно. Удары не в полную силу, нанесённые расслабленной рукой, хай-кики в полуметре от соперника — всё это не могло радовать ни болельщиков, ни организаторов, ни рефери, несколько раз выносившего предупреждения. Даже если бы такой бой проходил в предварительном карде, скандала было бы не избежать. Но его высокий статус стал своего рода катализатором. Уж слишком много боссы ACA поставили на первенство в лёгком весе. В отсутствие звёздных поединков калибра противостояния Магомеда Исмаилова с Александром Шлеменко именно оно считалось главным продуктом чемпионата в 2022 году и должно было привлечь к нему внимание аудитории. В итоге так и получилось. Правда, запомнится это соревнование скорее со знаком «минус».

Мог ли Хасиев поступить иначе в данной ситуации? Конечно. Поединок вызывал подозрения уже после первого раунда, тем не менее вплоть до пятого никаких действий предпринято не было. Основатель ACA вполне мог дождаться её окончания, выслушать официальное решение, оправдания самих бойцов, после чего вынести вердикт в ходе пресс-конференции. Не исключено, что результат бы остался аналогичным — участники скандального противостояния были бы отстранены, а на репутации промоушена появилось тёмное пятно. Но резонанс был бы заметно ниже. Ведь именно эмоциональный поступок Майрбека во многом и привёл к настолько широкому обсуждению боя.

При этом в возникновении данной ситуации виноваты не только сами бойцы, но и лига. Об участии Багова в Гран-при было известно ещё в феврале, а его соперником изначально должен был стать иностранный боец, имя которого не называлось. И когда переговоры с ним не принесли результата, в качестве замены был выбран Магомедов. Как показывает практика, решение оказалось в корне неверным. Сам Рашид в интервью RT говорил о «братских отношениях» с будущим оппонентом, а Багов и вовсе не хотел делить клетку с соотечественником. Правда, об этом он сказал уже после шоу.

«Честно, я с Рашидом не хотел вообще драться. Но соперника у меня не было, Рашид согласился. Мы сделали вес и как могли дрались. Я же борец сам по себе, я не ударник. А Рашид — ударник, у него хорошая защита от проходов в ноги. Он сделал что мог. Я тоже как мог дрался», — сказал Багов «Вестнику MMA».

Необходимо понимать, что ранее в ACA неоднократно обсуждалась тема боёв с участием спортсменов, связанных дружескими отношениями или исповедующих одну религию. В нежелании драться с соотечественниками RT признавался экс-чемпион в лёгком весе Хусейн Халиев, о проблеме упоминал и Хасиев.

«Раньше нас называли чеченской лигой, потом кавказской, но сейчас мы становимся международной… Мы должны быть многонациональными. Чеченцы не хотели бить друг друга, но мы им сказали: или вы бьётесь друг с другом, или идёте в другую лигу. И они слушаются», — заявлял основатель ACA «Спорт-Экспрессу» в 2019 году.

Матчмейкеры не могли не знать о дружбе и уважении между Баговым и Магомедовым, следовательно понимали, что проведение боя между ними сопряжено с риском. Руководство вполне могло перестраховаться и выставить против Али другого легковеса. Если тот же Александр Сарнавский тогда находился на заключительном этапе подготовки к битве с Хердесоном Батистой, то Аурел Пиртеа лишь начинал сборы перед дуэлью с Айнди Умахановым. Девятый номер рейтинга категории мог стать достойным участников Гран-при и обезопасить от возникновения таких казусов. Однако организаторы сделали ставку на громкую вывеску и просчитались.

Несомненно, основная вина всё равно лежит на бойцах. Хотели они того или нет, но Багов и Магомедов не только подпортили собственную репутацию, но и нанесли серьёзный удар по промоушену. Если до недавнего момента ACA ассоциировался исключительно со спортом, то теперь долгое время будет упоминаться в контексте спорной схватки. И это не считая того, что не самые яркие или неконкурентные битвы теперь будут постоянно рассматриваться как потенциальный договорняк.

«Мы сегодня увидели… договорной бой между его участниками. Такие вещи нельзя делать. И однозначно у нас такое не пройдёт. В Гран-при они точно не будут участвовать. А будут ли они дальше выступать в лиге — это мы уже решим. Это наше право, прерогатива. Договор был заключён с нами, мы его не нарушали», — сказал Хасиев во время пресс-конференции.

По его словам, основанием для проведения договорной битвы могла стать либо дружба между соперниками, либо религия. Однако уважительной не сочли ни одну из причин.

«Если вы отталкиваетесь именно от исламского какого-то момента, тогда, будьте добры, уйдите из этого спорта… А свои дружеские отношения показывайте или до клетки, или после. Если вы зашли в неё (и выступаете так. — RT), то обманываете тех, кто пришёл на это посмотреть, и лигу, а также проявляете лицемерие. Это нехорошо. Договорняк — это вообще ни в какие рамки не лезет. Нельзя так поступать», — добавил Хасиев.

Что касается самих бойцов, то их перспективы теперь оценить сложно. До настоящего момента они считались одними из сильнейших легковесов России и имели в своём распоряжении впечатляющие послужные списки. Багов является одним из старожилов ACA и бывшим чемпионом в лёгком весе, а Магомед за свою впечатляющую карьеру не только успел побиться в UFC, но брал титул M-1 Global и добирался до финала Гран-при PFL. Но после такого скандала многие промоушены могут отказаться от сотрудничества с ними. Да и вариантов не так много. Помимо Absolute Championship Akhmat, крупными игроками на российском рынке являются лишь AMC Fight Nights, RCC и Eagle FC.

Теперь Багову и Магомедову грозит отстранение от Гран-при, лишение гонорара за турнир и исключение из лиги. При этом сами спортсмены не согласны ни с решением руководства, ни с мнением о характере поединка. Оба отвергли обвинения в проведение договорняка и заверили, что выкладывались на все 100%. По мнению Али, он пытался следовать плану на бой и делать акцент на борьбе, но не мог «сносить» визави. В свою очередь, Рашид посетовал на проблемы с весогонкой и неспособность подстроиться под стиль оппонента. По его словам, он пытался атаковать сериями, но тот либо качественно защищался, либо своевременно шёл в ноги.

Неизвестно, поверят ли Майрбек Хасиев и президент ACA Алексей Яценко таким объяснениям, но разговор между сторонами обязательно состоится. Как минимум на тему гонораров и будущего спортсменов. Для обоих нынешний бой стал последним по действующему контракту, а в таких условиях продление кажется маловероятным.

Теперь промоушену необходимо искать выход из ситуации. Решить все проблемы могло бы проведение повторного поединка Багова с Магомедовым, но при условии, что на этот раз оба покажут ожесточённое и яркое противостояние в клетке. Но где гарантии, что желание очистить своё имя будет настолько сильным, что реванш не станет точной копией первого боя? В этом случае уважение к бойцам может быть окончательно утеряно, а сам чемпионат ещё больше подпортит своё реноме.

Таким образом, если Багову и Магомедову не удастся уверить руководство в своей невиновности, исключение кажется единственно логичным вариантом. Вопрос лишь в том, что делать с гонораром. Невыплата денег за бой создаст серьёзный прецедент и заставит других бойцов десять раз подумать, прежде чем подписать соглашение с ACA. Ведь если их выступление по тем или иным причинам не понравится боссам, то они рискуют остаться без денег и оказаться в сложном положении. Зачастую спортсмены оплачивают сборы на полученные за выступление средства, а в этом случае их может не быть.