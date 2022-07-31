Анкалаев: сколько еще я должен выиграть, чтобы драться за пояс UFC?

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев победил техническим нокаутом американца Энтони Смита на турнире UFC 277.

«Сколько ещё я должен выиграть, чтобы драться за пояс UFC?» — заявил Анкалаев после поединка.

Бой прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой россиянина техническим нокаутом уже во втором раунде.

Напомним, что Анкалаев одержал девятую подряд победу на турнирах UFC. Смит же потерпел 17-е поражения в карьере при 35 победах.

Ранее Брэндон Морено нокаутировал Кая Кара-Франса и стал временным чемпионом UFC в наилегчайшем весе.